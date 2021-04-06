В Минцифре уверяют, что "Дія City" увеличит зарплаты в IT-индустрии
В Минцифре заявляют, что запуск "Дія City" даст толчок IT-отрасли и увеличит зарплаты в отрасли.
Об этом заявил министр цифоровои трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба ведомства.
"Средняя заработная плата в информационно-коммуникационных технологиях Украины составляет около 606 евро, согласно отчету Emerging Europe IT Landscape Report. Это меньше, чем зарабатывают IТ-специалисты в других странах.
Запуск Дія City даст толчок всей отрасли: мировые компании будут соревноваться на рынке труда за украинских специалистов, уменьшится налоговая нагрузка - и зарплаты вырастут", - говорится в сообщении.
"Дія City - это абсолютно прозрачный правовой режим для айтишников с лучшей налоговой системой в мире. Его цель - показать, как может развиваться государство, если снизить налоги для IT-бизнеса в 5 раз и дать людям возможность работать "в белую", - сказал Федоров
"Запуск Дія City и уменьшение налоговой нагрузки позволит компаниям тратить больше средств на заработные платы.
В Дія City будет введено еще одну форму взаимодействия со специалистами - заключение гиг-контрактов. Они дадут работникам преимущества фриланса, а также дополнительные социальные гарантии: оплачиваемый отпуск минимум 17 рабочих дней, больничные, декретный отпуск на минимум 70 дней, соблюдения прав специалиста при увольнении, невозможность наложения материальных штрафов или уменьшения размера вознаграждения гиг-специалиста", - добавили в Минцифри.
В министерстве добавили, что их цель - запустить проект Дія City до конца 2021 года.
"Следующий важный шаг - принятие законопроектов о Дія City.
В течение последних полгода мы обрабатывали их с представителями отрасли, обсуждали и находили компромиссные варианты. Законопроект 4303 зарегистрирован и сейчас в публичном доступе, где каждый может его прочитать. Мы получили 313 поправок от представителей IТ-отрасли, из них более 70% приняли", - заявили в Минцифри.
Дія Сity - специальный правовой режим стимулирования развития цифровой экономики, который будет вводиться сроком на 15 лет и распространяется на всю территорию Украины. Вступление в Дія Сity будет добровольным.
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Напомним:
Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации решил направить на рассмотрение парламента проект Закона Украины №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о Дія City) в новой редакции.
Специальный правовой режим "Дия City" поможет увеличить доходы от IT с 6 млрд до 16,5 миллиарда долларов до 2025 года, а количество работников - с 200 тысяч до 450 тысяч, заявили министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Экономическая правда
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