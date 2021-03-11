"Дия City" будет способствовать увеличению доходов от IT до более 16 миллиардов долларов - Федоров
Специальный правовой режим "Дия City" поможет увеличить доходы от IT с 6 млрд до 16,5 миллиарда долларов до 2025 года, а количество работников - с 200 тысяч до 450 тысяч.
Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" 11 марта.
Он также добавил, что целью Минцифры есть увеличить долю IT и креативных индустрий в ВВП Украины с около 5% до 10%, то есть вдвое.
"И мы видим, что сегодня доходы IT это примерно 6 млрд долларов, и мы видим для себя KPI для этого законопроекту (по "Дия City"- ЭП), что увеличим часть дохода до 16 млрд долларов", - рассказал он во время выступления.
Позже на своей странице Федоров отметил, что сейчас IT-сектор растет на 20-30% в течение года, однако при условии введения дополнительных стимулов может расти на 40- 50%.
"Дия City" будет стимулировать появление в стране компаний с доходом более 100 млн долларов, которые будут инкорпорированы именно в Украине, а не где-то за границей ", - добавил Федоров.
Он также пояснил, что для компаний-резидентов "Дия City" будет действовать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5%, плюс 1,5% - военный сбор, а "налог на прибыль заменяем налогом на выведенный капитал в размере 9%".
По словам главы министерства, законопроект уже скоро будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду.
Напомним:
Благодаря новому правовому режиму для IT компаний "Дия.City" Украина сможет стать лидером в цифровой трансформации уже через два года и увеличить собственный IT рынок в 2 раза.
Экономическая правда
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