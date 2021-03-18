"Дія City": Раде рекомендовали принять за основу новую редакцию законопроекта

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации решил направить на рассмотрение парламента проект Закона Украины №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о Дія City) в новой редакции.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Верховной Раде также рекомендуется при первом чтении принять документ за основу.

По словам заместителя председателя комитета Егора Чернева, новая редакция законопроекта подготовлена ​​в соответствии с решением парламента от 3 марта этого года о направлении проекта закона Украины № 4303 на повторное первое чтение.

"Обновленный законопроект о Дія Сity учитывает замечания и пожелания индустрии, а также отдельные положения альтернативных законопроектов № 4303-1 и № 4303-2", - говорится в сообщении.

Документом, в частности, закреплены:

формальная процедура получения статуса резидента Дія Сity;

пересмотрены и уменьшены до минимально возможного уровня функции и полномочия уполномоченного органа по развитию и функционированию Дія Сity;

установлены четкие критерии получения статуса резидента;

исключено положение о представлении стартапами бизнес-плана;

определен исключительный и однозначный перечень оснований для утраты статуса резидента.

"Проект закона №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" был разработан с целью формирования в Украине лучших правовых и налоговых условий для ведения IТ-бизнеса и содействию росту доли отрасли в ВВП Украины до 10%", - добавили в Комитете.

Дія Сity - специальный правовой режим стимулирования развития цифровой экономики, который будет вводиться сроком на 15 лет и распространяется на всю территорию Украины. Вступление в Дія Сity будет добровольным.

Напомним:

Специальный правовой режим "Дия City" поможет увеличить доходы от IT с 6 млрд до 16,5 миллиарда долларов до 2025 года, а количество работников - с 200 тысяч до 450 тысяч, заявили министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Экономическая правда