Украина и Катар продвинулись в передаче морпорта Ольвия в концессию

Катарская QTerminals подписала с Украиной договор о внесении дополнительного вклада, подтверждающий финансовую состоятельность компании профинансировать инвестиции объемом 140 млн долларов в морской порт "Ольвия".

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Договор подписали в рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Катар. Отмечается, что документ является важным этапом в процедуре передачи порта в концессию, поскольку подтверждает финансовую состоятельность концессионера полностью профинансировать заявленный объем инвестиций - 140 млн долларов.

"Это одна из основных предпосылок для дальнейшей передачи имущества порта в концессию. "Ольвия" - наш второй концессионный проект, который сейчас реализуется, и мы продолжаем подготовку следующих концессий, в частности, в портах Черноморская, Одессы, Бердянска и Измаила", - прокомментировал подписание документа министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напоминаем:

"Укрспецэкспорт" 22 декабря заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с компанией концессионера QTerminals W.L.L., что детализирует сотрудничество в течение концессионного проекту.

20 августа в концессию на 35 лет передали второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве. Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций.

Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Кроме этого, концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год, а также гарантирует сохранение рабочих мест в течение ближайших 6 лет и надлежащий уровень заработной платы для коллектива.

Победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара.

Экономическая правда