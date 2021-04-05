Новости 5 апреля: Киев парализовали пробки, Минфин видит прогресс в переговорах с МВФ

О локдауне: Утром 5 апреля столица остановилась в многокилометровых пробках после того, как городские власти разрешили пользоваться общественным транспортом только отдельным категориям граждан и только при наличии спецпропусков

Об МВФ: В Минфине видят прогресс в переговорах с Международным валютным фондом и приближаются к пониманию с Фондом в некоторых вопросах

О смартфонах: Южнокорейская компания LG Electronics сообщила о прекращении производства смартфонов, чтобы сосредоточить свои усилия в таких секторах, как электромобили, интернет вещей и решения для бизнеса

О Google: Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф размером в миллион гривен на украинский филиал Google, ООО "Гугл", за непредставление информации в расследовании

О госдолге: Минфин за март снизил прогноз выплат по госдолгу в апреле-июне 2021 года на 0,54 млрд грн - до 165,7 млрд грн, при этом министерство повысило прогноз выплат по госдолгу в июле-сентябре на 1,58 млрд грн - до 169,09 млрд грн.

Эксклюзивы ЭП:

Медоварня за миллион долларов. Как пасечник-любитель производит древний напиток на основе меда и фруктов

Бизнесмен из Броваров искал способ, как увеличить добавленную стоимость меда и теперь производит древний медовый напиток в промышленных масштабах. Что это за продукт и станет ли он новой "визитной карточкой" Украины.