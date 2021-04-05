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Антимонопольний комітет оштрафував Google на мільйон

Понеділок, 5 квітня 2021, 16:13
 

Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф розміром у мільйон гривень на українську філію Google, ТОВ "Гугл", за неподання інформації у розслідуванні.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

За інформацією відомства, Комітет веде розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку "Google Мій бізнес". Саме у цій справі Google не надавав Комітету затребувану інформацію понад рік, що є обтяжуючими обставинами.

"Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливили виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, щодо своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", – йдеться у заяві.

Водночас, у відомстві повідомили, що у Google необхідні дані зрештою надали, проте справу проти ТОВ за ненадання інформації на вимогу Комітету на той момент вже порушили. За словами Комітету, це також було враховано у накладеному штрафі.

Економічна правда

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Google АМКУ штраф

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