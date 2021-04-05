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Гривна усилилась к доллару на закрытии межбанка

Понедельник, 5 апреля 2021, 17:22
 

5 апреля котировки  гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 23,85  гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,98 - 28,00  гривни;

Евро - 32,84 - 32,86  гривни.

На наличном рынке котировки  гривни к доллару составляют 27,75 - 27,96  гривни. Евро покупают по 32,57  гривни, продают по 32,93  гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,75 - 27,82  гривни, евро - 32,60 - 32,69  гривни.

Напоминаем:

5 апреля котировки  гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,04  гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс  гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 27,96  гривни.

2 апреля котировки  гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91  гривни.

2 апреля котировки  гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,04  гривни.

Экономическая правда

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