Гривна усилилась к доллару на закрытии межбанка
5 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 23,85 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,98 - 28,00 гривни;
Евро - 32,84 - 32,86 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,75 - 27,96 гривни. Евро покупают по 32,57 гривни, продают по 32,93 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,75 - 27,82 гривни, евро - 32,60 - 32,69 гривни.
Напоминаем:
5 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,04 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 27,96 гривни.
2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.
2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,04 гривни.
Экономическая правда
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