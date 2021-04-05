В марте дефицит Пенсионного фонда достиг 3 миллиардов

Расходы Пенсионного фонда превысили поступления на 3 миллиарда гривен в марте 2021 года, с начала года дефицит составляет 7,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, поступления фонда в феврале составили 40,1 миллиарда гривен, из которых 26,2 млрд грн - собственные доходы, а еще 13,9 млрд грн - средства из госбюджета.

В целом Фонд увеличил поступления за январь-март 2021 на 10 млрд грн против соответствующего периода 2020 году до 116,6 млрд грн. Расходы фонда составили 43,1 млрд грн в марте и 124,1 миллиарда с начала 2021 года.

Поступления по единому социальному взносу в марте составили 23,3 млрд грн, что на 0,7 млрд меньше плана. С начала года поступления по ЕСВ находятся на 3,3 млрд грн позади плана и составляют 66,2 млрд грн.

Напоминаем:

Расходы Пенсионного фонда превысили поступления на 0,7 миллиарда гривен в феврале 2021, с начала года дефицит составляет 4,5 миллиарда гривен.

В связи с индексацией пенсий с 1 марта расходы Пенсионного фонда выросли на 2,4 миллиарда гривен в месяц, что привело к большему дефициту фонда.

Сообщалось, что пенсии, исчисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

Экономическая правда