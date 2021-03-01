З 1 березня пенсії зростуть на 11% для 8 мільйонів українців – Шмигаль

Пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців зростуть на 11%, у середньому зростання становитиме 300 грн.

Про це у неділю повідомив у Facebook прем'єр Денис Шмигаль.

"Вже від завтра (1 березня - ред.) пенсії для восьми мільйонів українців зростуть на 11%. В середньому зростання становитиме 300 грн.

Також ми продовжуємо працювати над додатковими механізмами підтримки. Наприклад, минулого року люди віком від 80 років почали отримувати 500 грн щомісячної доплати, а вже цьогоріч додаткові виплати в розмірі 400 грн почнуть отримувати й люди старше 75 років", - написав голова уряду.

За його словами, Кабмін також подав законопроєкт, який чітко визначатиме автоматичну індексацію пенсій 1 березня.

"Ще одним кроком до справедливої та достойної пенсії в Україні стане запровадження накопичувальної системи, над якою уряд і парламент зараз активно ведуть роботу", - додав Шмигаль.

Зазначимо, що Кабмін ухвалив рішення про індексацію пенсій на 11% з 1 березня на засіданні 22 лютого.

"Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 гривень", - пояснили у Мінсоцполітики.

Пенсіонерам із тривалим стажем (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) мінімальну пенсійну виплату підвищать до 2200 грн.

Нагадаємо:

З 1 січня розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих осіб зріс з 2,1 тисячі гривень до 2,4 тисячі гривень завдяки підвищенню "мінімалки" до 6 тисяч гривень.

Передбачалось, що з липня будуть доплачувати по 400 грн пенсіонерам віком від 75 до 80 років. Передбачалось, що у разі наявності 20/25 років стажу вони отримуватимуть не менше 2,5 тис грн.

Згодом уряд переніс на жовтень 2021 року із липня виплату щомісячної компенсації в розмірі до 400 грн для пенсіонерів від 75 до 80 років.

Економічна правда