Пенсионный фонд задолжал Казначейству 13 миллиардов - КШЭ

В связи с индексацией пенсий с 1 марта расходы Пенсионного фонда выросли на 2,4 миллиарда гривен в месяц, что привело к большему дефициту фонда.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Отмечается, что Пенсионный фонд с целью покрытия собственного дефицита занимает средства Единого казначейского счета (ЕКС). Так, в марте Фонд не смог вернуть 6,6 млрд грн. В феврале - 3,7 млрд грн.

Следовательно, с начала года Фонд задолжал за ЕКС 13,3 млрд грн. По мнению аналитиков причина заключается в ускоренной индексации пенсий. Она была предусмотрена бюджетом Фонда с 1 июля, но прошла с 1 марта.

По данным правительства, в результате индексации пенсий, на 11% пенсии повысились для 7,9 млн человек, размер пенсии для них повысился в среднем на 308 гривен. Лишь индексация привела к росту расходов фонда на 2,4 млрд грн в месяц.

Напоминаем:

С 1 апреля 2021 года Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Сообщалось, что пенсии, исчисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

Экономическая правда