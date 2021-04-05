Гривня ослабла к доллару и евро
Понедельник, 5 апреля 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 27,96 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,84 грн (на 2 апреля - 32,70 гривни).
Напоминаем:
2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.
2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,04 гривни.
Экономическая правда
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