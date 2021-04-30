Правительство продлило действие спецобязательств для производителей тепла

Кабмин на внеочередном заседании принял постановление, которым продлил срок действия специальных обязанностей (ПСО) для тепловиков до 20 мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Так, с окончанием действия постановления правительства от 19.10.2018 №867, спецобязательства для тепловиков отменялись с 1 мая 2021 года. Производители тепла должны были полностью перейти на рыночные условия приобретения природного газа.

Однако, говорят в Минрегионе, финансово-экономическое состояние этих предприятий свидетельствует об их неготовности обеспечить выполнение рыночных требований. Это могло создать дополнительные проблемы, в частности с предоставлением тепловиками услуг населению по снабжению тепловой энергии и горячей воды.

"Понимая всю сложность ситуации, Минрегион разработал и предложил Правительству решение, действие ПСО для предприятий ТКЭ продолжается до 20 мая 2020 года", - отмечает заместитель главы Минрегиона Наталья Хоцяновская.

По ее словам, на 26 апреля 2021 года задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 56,7 млрд грн. "И без решения этого вопроса переход предприятий к новому поставщику природного газа невозможен", - добавили в ведомстве.

Так, в течение продления действия ПСО должен быть урегулирован вопрос задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный газ перед "Нафтогазом" и задолженности населения перед тепловиками. Кроме того, должна быть обеспечена окупаемость их хозяйственной деятельности и установление экономически обоснованных тарифов, а также - урегулирование задолженности по разнице в тарифах.

Напоминаем:

Нардепы-члены энергетического комитета Верховной Рады обратились в Кабмин с предложением срочное рассмотрение вопроса продления срока действия спецобязательств (ПСО) на рынке газа для производителей тепловой энергии.

Оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла в рамках возложенных на "Нафтогаз" спецобязательств (ПСО) в апреле составит 6,523 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку) - это на 3,9% выше, чем в марте .

Экономическая правда