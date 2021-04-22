Кабмін просять продовжити термін дії спецзобов'язань для виробників тепла

Нардепи-члени енергетичного комітету Верховної Ради звернулись до Кабміну з пропозицією терміновий розгляд питання продовження терміну дії спецзобов'язань (ПСО) на ринку газу для виробників теплової енергії.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Нардепи пропонують продовжити термін дії ПСО для тепловиків "до вирішення проблем формування їх критичної заборгованості за використаний природний газ та створення передумов їх виходу з кризового стану".

"В умовах карантинних обмежень, які негативно позначаються на фінансовій стійкості населення, закінчення дії Положення про ПСО може спричинити загрозу утворення значної кількості проблемних ситуацій для підприємств ТКЕ в усіх населених пунктах України, що і без того знаходяться у критичному стані", - йдеться у зверненні до уряду.

Відповідно до статті 11 ЗУ "Про ринок природного газу", з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов'язки в обсязі та на умовах, визначених Кабміном.

На виконання цієї норми, Кабмін прийняв постанову від 19 жовтня 2018 року № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".

Згідно пункту 3 цієї постанови (з урахуванням редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 303 від 24.04.2020), покладений обов'язок постачати виробникам теплової енергії природний газ на умовах та у порядку, що визначені положенням, завершується 1 травня 2021 року.

Після закінчення терміну дії цієї норми сегмент виробників теплової енергії повинен буде функціонувати на ринкових умовах.

Економічна правда