Новый глава "Нафтогаза" рассказал, планирует ли проводить кадровые изменения

Новый глава "Нафтогаза" Юрий Витренко будет принимать кадровые решения по результатам встреч с руководителями высшего звена, рассмотрев их планы относительно того, как они могут приносить пользу компании.

Об этом Витренко сказал на пресс-конференции в пятницу.

"Я имею определенный управленческий опыт - как в "Нафтогазе", так и вне его. Современный управленческий опыт говорит, что надо всегда очень взвешенно подходить к кадровым решениям. Потому что работа крупной компании, особенно национальной акционерной компании, это работа профессионалов", - сказал Витренко.

По его словам, с каждым из руководителей высшего звена он проведет встречу, много встреч он уже провел.

"И на этих встречах у меня очень простой вопрос к руководителям - я хочу, чтобы они показали, какую пользу они приносят и планируют приносить компании. По результатам рассмотрения их планов, насколько я как руководитель буду доверять тому, что они действительно могут приносить пользу компании, будут приняты соответствующие кадровые решения", - пояснил он.

Витренко добавил, что каких-либо других критериев, кроме пользы для компании, у него сейчас для кадровых решений нет.

"Польза для компании - это не только финансовые результаты, не только операционные результаты, это также понимание, что мы все работаем в национальной акционерной компании, мы должны эффективно выполнять национальные задачи, стоящие перед компанией", - пояснил он.

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Напоминаем:

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Экономическая правда