В поисках нелегалов: все АЗС в Украине пройдут проверку

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Украина ежегодно теряет миллиарды из-за деятельности нелегальных АЗС, поэтому было принято решение проверить все автозаправочные станции Украины и прекратить деятельность нелегальных, отметил Чернышев.

"Наши стратегические задачи - закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на топливо", - добавил министр.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочие группы для борьбы с нелегальным рынком топлива на уровне каждой области, в частности проверять автозаправочные станции ..

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