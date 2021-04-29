Минэнерго до июля представит новую модель спецобязательств на рынке электроэнергии

Минэнерго представит до 1 июля 2021 года новую модель специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения.

Об этом перед голосованием в Раде по назначению министром энергетики заявил кандидат на должность Герман Галущенко, передает "Интерфакс-Украина".

Позже Рада поддержала назначение Галущенко.

"Вчера была продолжена старая модель ПСО на два месяца. Это означает, что на 1 июля мы представим новую модель", - ответил Галущенко на вопрос нардепов.

По его словам, новая модель будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

Напомним:

Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1 грн 68 коп за кВт/ч. Правительство продлило механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня.