На Запорожской ТЭС работает только один энергоблок, утром не работал ни один

На Запорожской теплоэлектростанции 28 апреля в 11:01 отключился единственный на тот момент в работе энергоблок №3, затем ДТЭК запустил работу блока №2 - пока он единственный работает на ТЭС.

Об этом сообщает ДТЭК Энерго, данные Укрэнерго.

"Об 11.01 на ДТЭК Запорожская ТЭС аварийно отключился энергоблок №3, единственный, который работал на тот момент на ТЭС. Отключение энергоблока произошло из-за срабатывания защиты клапанов турбины. Причины срабатывания выясняются", - сообщили в компании.

По состоянию на 18:35 была возобновлена работа энергоблока №2, он набирает мощность. Сейчас она составляет 207 мВт. Отключение энергоблока №3 произошло без перебоев энергоснабжения собственных нужд, отключения потребителей нет.

Сообщается, что энергетики начали пусковые операции энергоблока №4. Также для покрытия вечернего пика потребления электроэнергии из резерва выводят корпус энергоблока №1 Криворожской ТЭС и энергоблок №10 Приднепровской ТЭС.

Напоминаем:

Запорожская ТЭС является самой мощной тепловой электростанцией Украины.

В СБУ заявили, что ЗаТЭС, входящая в структуру холдинга ДТЭК Рината Ахметова, нарушает законодательство в сфере производства электроэнергии, это может дестабилизировать энергетическую систему Украины.

3 и 5 февраля на Запорожской ТЭС отключался энергоблок, что привело к кратковременному отключению света в Энергодаре.

Экономическая правда