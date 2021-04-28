"Зеленый" тариф: первый иск против Украины поступил в Международный арбитраж

Минюст получил сообщение об арбитраже от имени компании "Modus Energy International B.V." против государства Украина в связи с нарушением (по мнению истца) договора к Энергетической хартии (1994).

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что "Modus Energy International B.V." является единственным владельцем компаний-операторов солнечных электростанций ООО "Солар Залуква", ООО "Болоховский Солар Парк 1", ООО "Болоховский Солар Парк 2".

"Истец отмечает, что инвестирование в отрасль возобновляемой энергетики в Украине осуществлялось в рамках правового режима регулирования сферы солнечной энергетики, утвержденного Законом Украины от 20 февраля 2003 №555-IV "Об альтернативных источниках энергии". Среди других преимуществ инвестирования, в понимании истца, было то, что государство берет на себя обязательства покупать "зеленую" солнечную энергию по цене 0,1502 евро/кВт-час от электростанций, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, и не менять этот тариф до 2030 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что указанные 3 компании-операторы СЭС в августе 2019 года подписали договор купли-продажи электроэнергии с госпредприятием "Гарантированный покупатель", а в декабре 2019 года получили подтверждение от НКРЭКУ, что вся электроэнергия, произведенная указанными СЭС, будет покупаться по "зеленому" тарифу до 1 января 2030 года.

"Кроме того, истец ссылается на то, что письмом НКРЭКУ от 24.04.2019 было подтверждено покупку электроэнергии от СЭС мощностью более 10 МВт, построенных до конца 2019 года, с применением коэффициента 2,79.

Вместе с тем, в мае 2020 истцу было предложено подписать Меморандум о взаимопонимании, согласно которому "зеленый" тариф подлежит снижению ретроспективно в обмен на погашение задолженности ГП "ГарПок" перед производителями электроэнергии.

Истец не согласился на такие условия, в результате чего условия предложенного Меморандума о взаимопонимании (снижение ставки "зеленого" тарифа на 15% и установление требования о полной оплаты балансовой стоимости) было закреплено Законом Украины от 21.07.2020 №810-IX ("О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии")", - добавляет издание.

Истец считает, что ГП "ГарПок" заставило его дочерние компании подписать дополнительное соглашение к договору купли-продажи путем осуществления угроз (в случае отказа подписания дополнительного соглашения рассматривать это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи).

"Истец просит арбитражный суд взыскать с Украины финансовые убытки (по предварительной оценке, сумма исковых требований составляет не менее 11,5 млн евро)", - говорится в сообщении.

Напомним:

Производители энергии из возобновляемых источников энергии заявили, что по итогам первого квартала правительство выполнило свои обязательства по Меморандуму менее чем на половину, а выплаты поступают не всем производителям из-за судебных процессов.

Власти хотят ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии, сейчас предлагается широкий диапазон ставки - от 3,2% до 40%, точные цифры еще обсуждаются.