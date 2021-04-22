От 3,2 до 40%: В Раде хотят ввести акциз на продажу "зеленой" электроэнергии

Власти хотят ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии, сейчас предлагается широкий диапазон ставки - от 3,2% до 40%, точные цифры еще обсуждаются.

Об этом говорится в статье ЭП.

В материале отмечается, что вопрос введения акцизного налога на продажу электроэнергии из возобновляемых источников энергетики уже обсуждался летом прошлого года.

"Тогда Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала ввести ставку размере 3,2% и за счет этого погасить долги перед самими же "зелеными". На тот момент "Укрэнерго" задолжало производителям электроэнергии около 20 млрд грн.

Представители последних назвали инициативу регулятора принудительным финансовым ограничениям игроков рынка и дополнительным снижением "зеленого" тарифа", - пишут авторы.

"Это ухудшает условия для проектов ВИЭ и подталкивает инвесторов все же обратиться к международным арбитражам", - заявлял тогда глава "Украинской ветроэнергетической ассоциации" Андрей Конеченков.

Он также обратил внимание, что вопрос ведения акцизов вообще не относится к полномочиям НКРЕКП и требовал внесения изменений в Налоговый кодекс.

При этом, теперь власть уже хочет ввести акциз для "зеленых" путем внесения изменений в налоговый Кодекс, и эта норма содержится в новой концепции, которую будет рассматривать правительство.

Какой может быть ставка? "Предлагается очень широкий диапазон: от 3,2% до 40%. Точные цифры еще обсуждаются", - говорит собеседник ЭП в правительстве.

Он добавил, что в сценарий с введением 40% акциза никто не верит, хотя такая цифра и озвучивалась во время обсуждений.

В то же время по расчетам НКРЭКУ, минимальный уровень акциза в 3,2% может принести более 1,5 млрд гривен дополнительных поступлений в год.

Подчеркивается, что больше всего это решение ударит по энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова, который является крупнейшим производителем "зеленой" электроэнергии в Украине с 25% долей рынка.

"Кроме ДТЭК, в топ-5 производителей зеленой электроэнергии по итогам прошлого года вошли: Windcraft бизнесмена Карла Стурена, китайская CNBM (бывшая Active Solar Андрея Клюева. - ЭП), VR Capital Ричарда Дейтса в партнерстве с инвесткомпанией ICU Макара Пасенюка, "Ветряные парки Украина" Максима Ефимова и Эдуарда Мкртчана, сына совладельца ИСД Олега Мкртчана", - говорится в статье.

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Экономическая правда