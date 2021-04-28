Курс валют на 28 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

28 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,77 - 27,79 гривни;

Евро - 33,50 - 33,53 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,64 - 27,83 гривни. Евро покупают по 33,24 гривни, продают по 33,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,69 - 27,77 гривни, евро - 33,33 - 33,44 гривни.

Напоминаем:

27 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

27 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 28 апреля на уровне 27,77 гривни.

Экономическая правда