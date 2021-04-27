Гривня продолжает уверенно укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 28 апреля на уровне 27,77 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,56 грн (на 27 апреля – 33,65 гривни).

Напоминаем:

27 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

27 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

Экономическая правда