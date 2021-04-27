Гривня на закрытии межбанка укрепилась к доллару

27 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;

Евро - 33,51 - 33,53 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,66 - 27,85 гривни. Евро покупают по 33,29 гривни, продают по 33,63 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,68 - 27,76 гривни, евро - 33,34 - 33,65 гривни.

Напоминаем:

26 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,88 гривни.

26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 26 апреля на уровне 27,90 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 27 апреля на уровне 27,86 гривни.

27 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Экономическая правда