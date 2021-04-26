Гривня укрепилась на закрытии межбанка

26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,82 - 27,84 гривни;

Евро - 33,55 - 33,58 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,74 - 27,93 гривни. Евро покупают по 33,38 гривни, продают по 33,76 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 27,81 гривни, евро - 33,43 - 33,55 гривни.

Напоминаем:

26 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,88 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 26 апреля на уровне 27,90 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 23 апреля на уровне 28,06 гривни, однако ослабил курс к евро.

Экономическая правда