Официальный курс: гривня немного укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 27 апреля на уровне 27,86 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,65 грн (на 26 апреля - 33,67 гривни).

Напоминаем:

26 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,88 гривни.

26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 26 апреля на уровне 27,90 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 23 апреля на уровне 28,06 гривни, однако ослабил курс к евро.

Экономическая правда