Новый аэропорт в Закарпатье: отобрали две места для проектирования

В Мукачево и селе Среднее (Закарпатская область) начали первый этап проектирования нового аеропорта в Закарпатье, дальше определят оптимальное место для расположения взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщил в Facebook глава Госагентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) Кирилл Хомяков.

По его словам, рабочая комиссия в составе специалистов Мининфраструктуры, Госагентства инфраструктурных проектов, Госавиаслужбы и Украэроруха рассмотрела 4 места расположения: Хуст, Ратовцы, Среднее и Мукачево.

"Выбрали Среднее и Мукачево - места, где размещение полосы будет возможным без тех ограничений по длине и возможности слета/посадки, которые есть в настоящее время в Ужгороде.

В Хусте участок ограничен существующими местными дорогами и сооружениями рыбного хозяйства. В Ратовцах участок разделяется на 3 части магистральным газопроводом и нефтепроводом "Дружба", что требует их вынесения на пятна застройки. Также максимальная близость к границе - 7 км, а это значит, что есть ограничения для проектированого объекта", - пояснил Хомяков.

Он добавил, что уже начали первый этап проектирования - инженерно-геодезические изыскания для определения высотных препятствий. Далее определять оптимальное место для расположения взлетно-посадочной полосы и начнут работу над проектированием.

На строительство аэропорта потребуется ориентировочно 3 млрд грн - на аэродром и 1 млрд грн - на терминал и объекты, которые будет строить частный инвестор.

Напомним:

Ранее сообщалось, что для строительства нового аэропорта в Закарпатской области рассматривают 4 потенциальные локации - Мукачево, Хуст, а также села Среднее и Ратовцы.

В Закарпатской области планируют через 2-3 года построить новый аэропорт.

24 сентября во время визита Зеленского в Словакию украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии. Поэтому для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо соглашение двух стран об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.