На Закарпатье рассматривают 4 места для строительства нового аэропорта

Для строительства нового аэропорта в Закарпатской области рассматривают 4 потенциальные локации - Мукачево, Хуст, а также села Среднее и Ратовцы.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Госагентство инфраструктурных проектов.

"Аэродром нового аэропорта на Закарпатье - рабочая группа рассмотрела 4 потенциальные локации для строительства аэродрома. Сейчас рассматриваются плюсы и минусы локаций для определения оптимального места строительства. Уже в этом месяце начнутся изыскательские работы", - написал в Facebook глава "Укринфрапроекта" Кирилл Хомяков.

В то же время на запрос издания в ведомстве предоставили перечисленный выше перечень потенциальных локаций и добавили, что список является окончательным, а другие места для строительства аэропорта рассматривать не будут.

Отмечается, что Закарпатье посетила рабочая группа в составе специалистов Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП "Фининпро".

"Далее начнут передпроектные работы, куда входит съемка высотных препятствий, которая поможет решить, как можно разместить полосу в том или ином месте. На проектные работы правительство утвердило 30 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее идея строительства аэропорта в Мукачево звучала чаще всего.

В то же время Хуст как потенциальную локацию для нового аэропорта называл в 2018 году тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Село Среднее расположено на полпути между Ужгородом и Мукачево. С идеей строительства аэропорта здесь выступалооодна из местных государственных агропредприятий, которая располагает соответствующими земельными участками.

Село Ратовцы расположено к югу от Ужгорода, в 11 км от нынешнего аэропорта. Новую воздушную гавань намерены построить до 2023 года. На строительство аэропорта потребуется ориентировочно 3 млрд грн - на аэродром и 1 млрд грн - на терминал и объекты, которые будут строить частный инвестор", - добавили в ЦТС.

Напомним:

В Закарпатской области планируют через 2-3 года построить новый аэропорт.

24 сентября во время визита Зеленского в Словакию украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии. Поэтому для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо соглашение двух стран об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.