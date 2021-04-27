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Курс валют на 27 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 27 апреля 2021, 10:30
 

27 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,75 - 27,77 гривни;

Евро - 33,49 - 33,51 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,69 - 27,88 гривни. Евро покупают по 33,30 гривни, продают по 33,67 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,70 - 27,79 гривни, евро - 33,40 - 33,51 гривни.

Напоминаем:

26 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,88 гривни.

26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 26 апреля на уровне 27,90 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 27 апреля на уровне 27,86 гривни.

Экономическая правда

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