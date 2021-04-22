Офіційний курс: гривня ослабла до євро

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 23 квітня на рівні 28,06 гривні, проте послабив курс до євро.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,81 грн (на 22 квітня – 33,70 гривні).

Нагадуємо:

22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 22 квітня на рівні 28,06 гривні.

22 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,06 - 28,09 гривні.

Економічна правда