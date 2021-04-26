"Рекордный" спиртзавод третий раз выставили на аукцион
Вишняковское место осуществления деятельности выставили на повторный третий аукцион по неизменной стартовой цене 21,18 млн грн.
Об этом сообщает Фонд госимущества.
"Стартовая цена актива составляет 21 176 878 грн, а прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится до 20 мая 2021 года", - добавили в ФГИУ.
Ранее этот актив ГП "Укрспирт" уже дважды выставляли на аукционы. Впервые - в декабре в прошлом, когда со стартовых 22,4 млн грн цена выросла до 234 млн грн. Это стало рекордом в приватизации спиртовых активов. Однако впоследствии компания-победитель ООО "РесурсПромЗахид" не появилась для подписания договора.
Второй раз Вишняковское МПД пытались приватизировать в марте. Тогда победитель конкурса предложил вдвое меньше первого аукциона - 101,2 млн грн. Для завершения процесса приватизации ООО "Спирит Этил" должно было заключить договор купли-продажи, чего также не было выполнено.
В конце концов, актив выставлен на продажу в третий раз - аукцион проведут 21 мая.
Вишняковское МПД расположенно в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области, было основано еще в 1776 году и модернизировано в 2015-м.
Экономическая правда
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