Bitcoin за день вырос на 13% из самых низких за два месяца значений

В течение 26 апреля котировки криптовалюта Bitcoin "прыгнули" на более 13% до 53 507 долларов после того, как значение достигло самого низкого за 7 недель значения.

Об этом сообщает Coindesk.

После того, как курс криптовалюта обвалился, инвесторы воспользовались возможностью приобрести актив по низкой цене, что и повлекло стремительный рост.

По состоянию на 14:00 по Киеву котировки Bitcoin составляют 53 507 долларов, или +8,07% в сутки. Самое низкое значение ночью (в 00:59 по Киеву) 26 апреля составило 47 272 долларов. Стоимость актива продолжает расти.

Напоминаем:

Самая распространенная криптовалюта Bitcoin 13 апреля достигла нового рекорда в 62,732 доллара, что связано с выходом самой криптовалютной биржи США Coinbase на IPO (первичное публичное размещение акций).

18 апреля курс биткоина обвалился примерно на 15% и снизился до минимального уровня с конца марта - до 51 000 долларов.

Экономическая правда