Bitcoin встановив новий рекорд – велика біржа виходить на IPO

Найпоширеніша криптовалюта Bitcoin 13 квітня сягнула нового рекорду у 62,732 долара, що пов’язано з виходом найбільшої криптовалютної біржі США Coinbase на IPO (первинне публічне розміщення акцій).

Про це йдеться у даних Coindesk.

Котирування біткоїна за добу зросли на понад 4%, капіталізація криптовалюти оцінена у 1,16 трильйона доларів.

coindesk

Зростання спричинила низка факторів, які очолює вихід 14 квітня найбільшої криптовалютної біржі Штатів Coinbase на IPO. Акції компанії включать до біржі Nasdaq шляхом прямого лістинґу, а її ринкова вартість становить 100 мільярдів доларів.

Також інтерес до криптовалюти зростає на тлі рішення інвесткомпаній Goldman Sachs Group Inc. та Morgan Stanley дозволити деяким клієнтам вкладатися у біткоїн-фонди.

Нагадуємо:

Morgan Stanley стане першим великим банком у США, що дозволить клієнтам з активами у понад 2 мільйони доларів інвестувати у біткоїн-фонди.

Tesla почала приймати найбільшу в світі електронну валюту біткоїн в якості оплати за свої електромобілі.

Економічна правда