Біткоїн обвалився на 15%

18 квітня курс біткоїна обвалився приблизно на 15% і знизився до мінімального рівня з кінця березня – до 51 тисячі доларів.

Про це йдеться в даних основних криптовалютних бірж.

Пізніше криптовалюта відіграла частину втрат, зміцнившись до 55 тис дол, що означає падіння на 12%. Станом на 13:00 19 квітня біткоїн коштує близько 56,88 тис доларів.

Bloomberg написав, що це найсильніше зниження криптовалюти за більш ніж сім тижнів. Тільки минулого тижня біткоїн оновив історичний рекорд вартості, коли досяг 64,9 тис дол.

До падіння могли привести повідомлення, що казначейство США може посилити боротьбу з відмиванням грошей через цифрові активи, зазначило агентство.

До ралі біткоїна привело його більш широке прийняття фінансовими ринками та інституційними інвесторами. PayPal і платіжний сервіс гендиректора Twitter Джека Дорсі F Square почали приймати біткоїн як засіб платежу, Morgan Stanley допустив до цифрових активів своїх найбільш заможних клієнтів, а Tesla купила біткоїнів на 1,5 млрд доларів і почала приймати їх в якості плати за свої електромобілі.

Незважаючи на зростання на 800% в минулому році і подорожчання в 2021 році, біткоїн викликає у інвесторів побоювання через його волатильність і перспектив як засобу платежу, зазначив Bloomberg.

Крім того, уряди стали більш уважно оцінювати ризики цифрових активів у міру зростання їх популярності, додало агентство. Наприклад, центробанк Туреччини вирішив заборонити використання криптовалюти як форми платежу з 30 квітня.

Економічна правда