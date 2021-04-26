Решение повысить учетную ставку было единогласным - НБУ

Члены Комитета по монетарной политике НБУ единогласно поддержали повышение учетной ставки до 7,5% с целью возвращения инфляции к целевым 5% в первом полугодии 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Решение Комитет принял по ряду факторов, в частности из-за значительного превышения уровня инфляции (8,5%) январского прогноза регулятора (7,6%). Кроме того, продолжал расти потребительский спрос на фоне роста реальных доходов населения, в том числе зарплат несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации.

Также ускорилась инфляция в странах - торговых партнерах Украины. Центробанки некоторых уже прибегли к повышению ключевых ставок. К этому их также побудил рост доходности облигаций США, что снизило спрос на более рисковые активы.

Но отмечается, что, несмотря на более слабые, чем ожидалось, показатели экономической активности в Украине в I квартале, ее восстановление продолжается. "Высокие цены на сырьевые товары способствуют экспортерам, а устойчивый потребительский спрос - секторам торговли и услуг", - добавили в НБУ.

Восстановление экономики сдерживают факторы неопределенности, связанные прежде всего с продолжительностью и форматом карантина. Также риски эскалации военного конфликта и дальнейшего отсрочки пересмотра программы Stand-by могут привести к ухудшению курсовых и инфляционных ожиданий.

Несколько членов КМП отметили, что временные шоки, связанные с подорожанием топлива и продуктов питания, в основном уже реализовались, поэтому их влияние постепенно будет ослабевать.

В регуляторе отметили реакцию депозитных ставок на изменение учетной: с начала апреля большинство ставок по депозитам разной срочности прекратили снижение, а отдельные несколько повысились.Так, с середины года это скажется на доходности депозитов для населения. "Это повлияет на переориентацию части потребительского спроса в пользу депозитов в банках и, соответственно, будет сдерживать его давление на инфляцию", - пояснили в НБУ.

Один из участников дискуссии отметил, что сейчас вместе с потребительским спросом заметно растут и банковские сбережения граждан из-за уменьшения расходов на туризм и отдельные виды услуг, доступ к которым усложнили карантин. Это ослабляет действенность механизма монетарной трансмиссии: у банков нет острой необходимости усиливать ценовую конкуренцию депозитных ресурсов.

Еще один участник дискуссии отметил, что, несмотря на повышение учетной ставки, монетарная политика Национального банка остается мягкой. С учетом повышенных инфляционных ожиданий уровень нейтральной учетной ставки пока равен 9-9,5%.

"Поэтому, если ситуация будет развиваться по базовому сценарию макропрогноза, переход Национального банка к нейтральной монетарной политике состоится лишь в конце 2021 - начале 2022 года", - говорят в регуляторе. В то же время такой сценарий предусматривает возобновление сотрудничества с МВФ уже летом и не подразумевает обострение военного конфликта.

Несколько участников также отметили, что инфляционное давление может оказаться недооцененным из-за высокого уровня неопределенности, поэтому они не исключают необходимости продолжения цикла повышения учетной ставки.

Напоминаем:

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Банки осуществляют пересмотр банковских станок для населения достаточно медленно, однако в НБУ считают, что очередное повышение учетной ставки регулятора ускорит этот процесс.

Экономическая правда