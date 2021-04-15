Банківські ставки для населення поступово зростатимуть – НБУ

Банки здійснюють перегляд банківських станок для населення достатньо повільно, проте в НБУ вважають, що чергове підняття облікової ставки регулятора пришвидшить цей процес.

Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб розповів під час пресбрифінґу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

Сологуб пояснив, чому з підвищенням облікової ставки НБУ у березні банки майже не відреагували на це відповідним збільшенням ставок за депозитами. Так, на депозитному ринку є декілька сегментів, найбільш чутливим з яких є ставки за корпоративними депозитами. Особливо, додав він, коли йдеться про іноземні банки, що працюють в Україні – "там якраз ставки вже починають потроху зростати".

Щодо ставок для населення заступник очільника НБУ розповів, що це природньо, аби трансмісія у цьому сегменті відбувалася повільніше. Банки повинні переглядати рішення щодо ставок, чого вони робити не поспішають через дуже високий рівень ліквідності банківської системи.

"Але ми вважаємо, що сьогоднішнє (15 квітня – ЕП) рішення Нацбанку сприятиме поступовому перегляду ставок банками. Ми це бачили і в 2017-18 рр. на циклі підвищення ставок, що інерційність існує передусім у ставках за депозитами фізосіб, і у 2019-20 рр. коли ми знижували", – пояснив Сологуб. Та зрештою, підсумував він, трансмісії відбувалися.

Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

Економічна правда