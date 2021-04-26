Рада может голосовать за нового главу Минэнерго на этой неделе

Верховная Рада в четверг, 29 апреля, может рассмотреть кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Германа Глущенко на должность министра энергетики.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал перед началом заседания согласительного совета Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы готовимся на четверг, чтобы голосовать за господина Германа [Галущенко] ... Мы встречались [для обсуждения его кандидатуры] с фракцией, делалось это через Zoom, сейчас господин Галущенко встречается с другими фракциями, а потом будет встреча с руководством Верховной Рады.

… То есть мы уже не будет допускать тех ошибок, которые были во время попыток назначить господина Витренко, когда мы просто провели его через фракцию и затем внесли в зал", - рассказал Арахамия.

По его словам, кандидатуру Галущенко предложил рассмотреть Офис президента, "потому что он был неоднократно участником рабочих совещаний по ситуации в энергетике и зарекомендовал себя как профессиональный человек".

В то же время Арахамия подчеркнул, что нынешний и. о. министра энергетики Юрий Витренко "остается в команде, но не будет министром энергетики", и не исключил новые кадровые назначения относительно Витренко.

Напоминаем:

Фракция "Слуга народа" планирует собрать подписи за проведение внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса назначения министра энергетики, на должность которого претендует вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.

7 апреля источника "Экономической правды" сообщили, что действующий исполняющий обязанности министра Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

На следующий день Министерство энергетики заявило, что Витренко "продолжает работать", но не опровергло информацию о том, что он написал заявление об увольнении.