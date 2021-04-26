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Курс гривни укрепился к доллару и евро

Понедельник, 26 апреля 2021, 09:20
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 26 апреля на уровне 27,90 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,67 грн (на 23 апреля - 33,81 гривни).

Напоминаем:

23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни.

23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,94 гривни.

Экономическая правда

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