Курс гривни укрепился к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 26 апреля на уровне 27,90 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,67 грн (на 23 апреля - 33,81 гривни).

Напоминаем:

23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни.

23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,94 гривни.

Экономическая правда