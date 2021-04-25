Аналитики проанализировали отчет с убытками УЗ

Аналитики ЦТС проанализировали консолидированный финансовый отчет "Укрзализныци", который показал с какими финансовыми показателями компания закончила 2020 год.

Об этом сообщает ЦТС.

Согласно консолидированному отчету "Укрзализныця":

Получила 11,9 млрд грн чистого убытка.

Получила доход от реализации услуг УЗ, который составил 75,3 млрд гривен, в 2019 года компания получила доход более, чем 90,4 млрд гривен.

Финансовые расходы выросли и составили 4,2 млрд гривен в 2020 году.

Получила убыток в 2,8 млрд гривен п о разнице операционных затрат и доходов , тогда как в 2019 году получила прибыль в 4,8 млрд гривен.

Доходы компании за 2020 год составили грузовые перевозки - 65,3 млрд грн (73,3 млрд в 2019 году). Чистая прибыль составила 11,1 млрд грн , а годом ранее - 19,5 млрд грн. Вся прибыль от грузовых перевозок была использована на покрытие растущих убытков от пассажирских перевозок.

Общее снижение объемов грузовых перевозок железнодорожным транспортом по стране составило 3,4% по сравнению с показателем 2019 года.

в 2020 году произошло сильнейшее падение доходов в виде вагонной составляющей - с 10,6 млрд грн в 2019 году до 4,9 млрд грн в 2020-м (-5,7 млрд грн).

Основные причины убытков:

Спад экономики из-за пандемии коронавируса.

Падение реального ВВП в Украине на 4% по сравнению с 2019 годом,

Ускорение уровня инфляции до 5%.

Снижение доходов от грузовых и пассажирских перевозок.

Колебание курсовых разниц.

Рост цен производителей промышленной продукции на 14,5% по сравнению с декабрем 2019 года, что привело к падению украинской транспортной отрасли в 2020 году: общий оборот грузов уменьшился на 14,4% по сравнению с 2019 годом, тогда как общий пассажирооборот упал на 54,2%.

Рентабельность грузовых перевозок в 2020 году составила 17%. На фоне падения грузоперевозок железнодорожный перевозчик сегодня предоставляет необходимый минимум уровня услуг (обеспечивает тягой и количеством вагонов).

В "Укрзализныце" подчеркивают, что в 2020 году грузовые тарифы во внутреннем сообщении не менялись. Вместе с тем, за прошлый год был реализован ряд мероприятий по изменению тарифной политики, в частности:

пересмотрены ставки платы за использование отдельных собственных вагонов перевозчика АО УЗ;

установлена новая ставка платы за использование собственных контрейлерных платформ;

установлена плата за пользование собственными вагонами перевозчика АО УЗ во время выполнения грузовых операций.

Напоминаем:

Укрзализныця получила 12 миллиардов убытка в 2020 году.

"Укрзализныця" в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли.