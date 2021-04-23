Рада тормозит "выбивание" 10 миллиардов долгов с Фирташа – Макогон

Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса не пропускает законодательную правку по введению спецсчетов для облгазов. Таким образом, блокируется процесс принудительного изъятия денег со счетов облгазов в счет погашения их долгов перед Оператором ГТС.

Об этом рассказал глава Оператора ГТС Сергей Макогон в интервью Экономической правде.

"Законопроект поддерживает Минэнерго и все остальные. К сожалению, он не может пройти комитет Верховной Рады по ТЭК. Не знаю, почему. Хотя в последнее время комитет начал демонстрировать активность в этом вопросе.

Облгазы с начала года в 8 раз нарастили долги и довели их с 1,23 млрд грн до уровня 9,943 млрд грн.

По словам Макогона, это явление может быть частью бизнес-стратегии владельцев облгазов.

Напомним, что большинство облгазов в Украине принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.

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Экономическая правда