В "Слуге народа" рассказали, как прошла встреча с кандидатом в министры энергетики

Фракция "Слуга народа" провела "конструктивную встречу" с вице-президентом НАЭК "Энергоатом" Германом Галущенко, рассматриваемым в качестве кандидата на пост министра энергетики.

Об этом сообщил присутствовавший на ней собеседник агентства "Интерфакс-Украина".

"Разговор представителей фракции с Германом продолжался около часа. Было приблизительно 20 вопросов, касающихся всех сфер топливно-энергетического комплекса. Депутаты серьезно подготовились. В целом все прошло конструктивно. Как мне показалось, негатива не было", – отметил собеседник агентства.

По его словам, есть все предпосылки говорить, что фракция поддержит кандидатуру Галущенко.

"Следующий этап – рассмотрение на заседании энергокомитета, возглавляемого Андреем Герусом. Там предстоит обсудить конкретные цели и стратегическое видение развития энергетики", – сказал собеседник агентства.

Относительно встречи с фракцией, то собеседник агентства отметил, что одними из ключевых вопросов были тарифы на энергоресурсы, а также решение вопроса долгов перед ВИЭ-генерацией и других задолженностей между участниками энергорынков.

По его словам, Галущенко высказался "за более дифференцированный подход к тарифам в соответствии с объемами потребления, а также за поиск сбалансированного решения с учетом интересов всех участников энергорынков и с задействованием внутренних ресурсов энергосистемы для разрешения проблем".

Напоминаем:

Фракция "Слуга Народа" рассмотрит вопрос назначения вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на должность министра энергетики.

7 апреля источники Экономической правды сообщили, что нынешний исполняющий обязанности министра Юрий Витренко написал заявление об отставке.

По словам источников, он вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад.

Другой источник из окружения Витренко заявил, что тот начал говорить о своем уходе еще около двух недель назад.

Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление.