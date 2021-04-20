Министерство энергетики может возглавить вице-президент "Энергоатома"

Герман Галущенко

Фракция "Слуги Народа" рассмотрит вопрос назначения вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на должность министра энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

Заседание фракции пройдет 22 апреля в онлайн-режиме.

Галущенко был назначен на должность вице-президента "Энергоатома" в мае 2020 года. В 2013-2014 годах он работал в компании в должности исполнительного директора по правовому обеспечению.

В его послужном списке также работа в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, Минюсте и Администрации президента.

Напоминаем:

7 апреля источники Экономической правды сообщили, что нынешний исполняющий обязанности министра Юрий Витренко написал заявление об отставке.

По словам источников, он вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад.

Другой источник из окружения Витренко заявил, что тот начал говорить о своем уходе еще около двух недель назад.

Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление.

Экономическая правда