Гривня резко окрепла на закрытии межбанка
22 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,91 - 27,93 гривни;
Евро - 33,57 - 33,59 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,87 - 28,07 гривни. Евро покупают по 33,41 гривни, продают по 33,79 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,87 - 27,97 гривни, евро - 33,53 - 33,65 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 22 апреля на уровне 28,06 гривни.
22 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,09 гривни.
21 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,09 гривни.
Экономическая правда
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