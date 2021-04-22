Растраты 72 миллионов в "Аркаде": завершили досудебное расследование

Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование хищения активов банка "Аркада", речь идет о присвоении 72 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-главы правления АО АКБ "АРКАДА" и 8 других лиц по факту присвоения денежных средств фондов финансирования строительства в сумме 72 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по данным источников УП в правоохранительных органах говорится о Константине Паливоде.

По результатам расследования установлено, что подозреваемый вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является банк.

Путем выдачи кредита и дальнейших операций с использованием подконтрольных подозреваемому субъектов хозяйствования из фондов были выведены средства в сумме 50 млн гривен. По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества по активам банка выведено еще 22 млн гривен.

Так, банку "Аркада" был причинен имущественный ущерб в 72 миллиона гривен. О подозрении в деле сообщено экс-главе правления и 4 служащим банка, а также 4 руководителям-пособникам подконтрольных обществ.

После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт направляют в суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили о новом подозрение - в растрате 22,7 миллиона гривен - экс-главе правления банка "Аркада" Константину Паливоде.

Сообщникам владельца признанного неплатежеспособным банка "Аркада" Константина Паливоды сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн.

3 сентября Паливоде сообщили о подозрении в присвоении 50 млн гривень.

Экономическая правда