Египет будет требовать миллиард долларов компенсации за блокирование Суэцкого канала

Власти Египта оценили ущерб от затора в Суэцком канале в 1 миллиард долларов с учетом расходов за освобождение судна и потери прибыли, однако до сих пор неизвестно, с кого именно будут взимать компенсацию.

Об этом сообщает CNBC.

Глава и директор-распорядитель регулятора Суэцкого канала (Suez Canal Authority) Усама Раби отметил, что сумма компенсации подсчитана с учетом убытков от остановки движения, расходов на оборудование и рабочую силу 800 спасателей, которые освобождали корабль.

По его словам, власти рассматривают возможность договоренности относительно суммы компенсации с компанией, или же дело дойдет до суда.

В деле с компенсацией возникает вопрос, кто именно несет ответственность за инцидент. Так, владельцем судна Ever Given является японская компания, управленцем - тайваньская, операторами судна - немецкая компания. Также судном, зарегистрированным в Панаме, управляли граждане Индии.

Напомним:

Глава управления Суэцкого канала Усама Раби заявил, что ущерб от блокировки Ever Given может достичь 1 млрд долларов.

24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.

Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно.

Контейнеровоз Ever Given принадлежит компании Evergreen Marine.

Более трехсот судов стояло в ожидании прохода через Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом.

29 марта гигантский контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал Суэцкий канал, сняли с мели и он возобновил движение по водному каналу.

Экономическая правда