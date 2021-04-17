Украинский рынок бензинов вырос на 13% в первом квартале

В январе - марте 2021 баланс рынка бензинов в Украине вырос на 13%, до 521 тысяч тонн, тогда как в 2020 году показатели были 459,5 тысяч тонн, это на 61,6 тысячи тонн больше.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Внутреннее производство за отчетный период увеличилась на 7,4%, до 258,4 тыс. т, это на 17,8 тыс. т, больше,чем в первом квартале прошлого года.

Кременчугский НПЗ увеличил выпуск бензинов на 10%, до 223,4 тыс. т.

На Шебелинский завод пришлось 35 тыс. т, это на 6,7% меньше показателя января-марта прошлого года.

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогам первых трех месяцев текущего года составила 49,5% против 52,3% в январе-марте 2020.

Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в первом квартале 2021 года вырос на 20%, до 262,7 тыс. т, это на 43,8 тыс. т больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году (218,9 тыс. т).

Импортные поставки из Беларуси выросли на 50%, до 226,2 тыс. т. В "А-95" объясняют такой скачок низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 поставки из Беларуси были снижены вдвое из-за проблем с обеспечением сырьем.

Отгрузка в Украине с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 45% (29,9 тыс. т), до 36,3 тыс. т. По словам "А-95", основная причина - значительное уменьшение закупок брендом ОККО.

Напоминаем:

с 2 по 9 апреля практически все розничные сети снизили цены на бензины в пределах 0,1-1,5 грн /л.

3 апреля Кабмин одобрил проект меморандума с нефтетрейдерами, по созданию благоприятной среды, развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

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