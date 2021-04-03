Кабмін схвалив проект меморандуму з нафтотрейдерами

Уряд схвалив проект Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів і задоволенню потреб споживачів на період карантину та обмежень.

Відповідне розпорядження №270 від 2 квітня оприлюднено на його сайті, передає "Інтерфакс-Україна".

Меморандум повинен підписати міністр економіки Ігор Петрашко.

Текст документа в розпорядженні відсутня.

Згідно з даними агентства агентства, представники влади останні кілька тижнів проводять переговори з мережами АЗС, пропонуючи їм знизити ціни на нафтопродукти. Зокрема, по бензину А-95 їм рекомендують встановити ціну до 30 грн за літр.

У свою чергу великі мережі в черговий раз вимагають посилити боротьбу з "чорним" і "сірим" ринком і забезпечити рівні умови конкуренції.

Нагадуємо:

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити робочі групи для боротьби з нелегальним ринком палива на рівні кожної області, зокрема перевірятимуть автозаправні станції..

Читайте також: Ренесанс нелегалів: чому влада Зеленського не впоралася з підпільними АЗС