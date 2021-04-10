"Меморандум в дії": за останній тиждень практично всі АЗС знизили ціни на бензин

За тиждень (з 2 по 9 квітня) практично всі роздрібні мережі знизили ціни на бензини в межах 0,1-1,5 грн/л.

Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Так, за минулий тиждень середня по країні ціна бензину:

А-92 знизилася на 34 коп/л, до 21,16 грн/л,

А-95 подешевшав на 48 коп/л, до 28,58 грн/л.

ціна ДП залишилася на тому ж рівні - 28,25 грн/л (-1 коп/л).

Нагадуємо:

Роздрібні мережі АЗС продовжили знижувати ціни на бензини на тлі підписання меморандуму між Кабміном та Нафтогазовою асоціацією України.

Уряд схвалив проект Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів і задоволенню потреб споживачів на період карантину та обмежень.

Меморандум передбачає, що ціни на всі марки нафтопродуктів в квітні будуть нижче 30 грн/л. Перевищення цього рівня можливо лише в разі різкої зміни кон'юнктури світового ринку.