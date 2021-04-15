Гривня ослабла на закритті міжбанку

15 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,98 - 28,00 гривні;

Євро – 33,50 - 33,52 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,82 – 28,01 гривні. Євро купують по 33,16 гривні, продають по 33,53 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,89 - 27,97 гривні, євро - 33,27 - 33,41 гривні.

Нагадуємо:

15 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 квітня на рівні 27,98 гривні.

14 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.

Економічна правда