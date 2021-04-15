Всі розділи
Укр / Рус

Гривня ослабла на закритті міжбанку

Четвер, 15 квітня 2021, 17:43
 

15 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,98 - 28,00 гривні;

Євро – 33,50 - 33,52 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,82 – 28,01 гривні. Євро купують по 33,16 гривні, продають по 33,53 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,89 - 27,97 гривні, євро - 33,27 - 33,41 гривні.

Нагадуємо:

15 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 квітня на рівні 27,98 гривні.

14 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс міжбанк гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 14 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 14 квітня 2021, 10:57
Курс валют на 13 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 13 квітня 2021, 11:19
Офіційний курс гривні дещо ослаб 12 квітня 2021, 19:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!