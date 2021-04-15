Курс гривні до долара та євро зміцнився

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 квітня на рівні 27,96 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,46 грн (на 15 квітня – 33,48 гривні).

Нагадуємо:

15 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.

15 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Економічна правда



