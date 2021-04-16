Dragon Capital закрыла сделку по покупке "Юнекс Банка" Новинского

Группа компаний Dragon Capital совместно с банкиром Иваном Свитеком завершили сделку по приобретению 100% акций ПАО "Юнекс Банк" (75,01% и 24,99% акций соответственно) у группы компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.

Об этом сообщается в пресс-релизе Dragon Capital.

"Dragon Capital и Иван Свитек заинтересованы в развитии UnexBank и обладают необходимой экспертизой, чтобы вывести его на топовые позиции рейтингов лидеров банковского сектора Украины", - говорится в сообщении.

"В этой сделке мы рады быть партнерами с Иваном Свитеком. Он имеет огромный опыт и прекрасную репутацию в банковском секторе. Сегодня господин Свитек также назначен председателем правления UnexBank.

Мы уверены, что для банка и его команды это прекрасная возможность реализовать свой потенциал и сделать серьезный рывок в развитии", - заявил гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.

"Мы планируем, что в течение следующих нескольких лет банк станет одним из лидеров по качеству обслуживания клиентов, а также внедрения новых инновационных продуктов", - добавил он.

Напоминаем:

Ранее Национальный банк согласовал приобретение 75,01% акций АО "Юнекс Банк" Томаш Фиала через ряд компаний группы Dragon Capital, еще 24,99% акций покупает Иван Свитек, экс-глава Альфа Банка.

Сообщалось, что группа инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) хочет выкупить более 75% АО "Юнекс Банк" нардепа Вадима Новинского.

Ранее Антимонопольный комитет разрешил группе инвесткомпаний Dragon Capital приобрести контрольный пакет акций "Юнекс Банка", бенефициарным владельцем которого является Вадим Новинский.

По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка - компания Withine Investments LTD (94,9% акций). Конечный бенефициар этой компании - политик и бизнесмен Вадим Новинский.

"Юнекс Банк" является членом Фонда гарантирования вкладов физлиц. За десять месяцев 2020 года Юнекс Банк получил 28,1 млн грн убытка.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Основателем и гендиректором является Томаш Фиала.

Экономическая правда