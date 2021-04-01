НБУ разрешил Dragon Capital купить "Юнекс Банк" Новинского

Национальный банк согласовал приобретение 75,01% акций АО "Юнекс Банк" Томаш Фиала через ряд компаний группы Dragon Capital, еще 24,99% акций покупает Иван Свитек, экс-глава Альфа Банка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решение 1 апреля 2021 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

"Решения приняты по результатам всестороннего анализа пакетов документов заявителей", - добавили в регуляторе.

Сейчас контроллером АО "Юнекс Банк" является нардеп Вадим Новинский, который опосредованно владеет 100% уставного капитала банка.

Напоминаем:

Группа инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) хочет выкупить более 75% АО "Юнекс Банк" нардепа Вадима Новинского.

Ранее Антимонопольный комитет разрешил группе инвесткомпаний Dragon Capital приобрести контрольный пакет акций "Юнекс Банка", бенефициарным владельцем которого является Вадим Новинский.

По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка - компания Withine Investments LTD (94,9% акций). Конечный бенефициар этой компании - политик и бизнесмен Вадим Новинский.

"Юнекс Банк" является членом Фонда гарантирования вкладов физлиц. За десять месяцев 2020 года Юнекс Банк получил 28,1 млн грн убытка.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Основателем и гендиректором является Томаш Фиала.

Экономическая правда